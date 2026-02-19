Connectez-vous
Crise à l'UCAD et Code pénal : Les sujets brûlants qui attendent Ousmane Sonko à l'hémicycle

Jeudi 19 Février 2026

Le Premier ministre Ousmane Sonko et l’ensemble de son gouvernement sont attendus à l’hémicycle le mardi 24 février 2026. L’annonce a été faite lors du Conseil des ministres de ce mercredi.


Cette séance s’inscrit dans le cadre de la session trimestrielle de questions d’actualité, un exercice de redevabilité où l’exécutif fera face aux députés pour répondre aux préoccupations majeures des Sénégalais.
 

Dans un contexte social particulièrement tendu, cette rencontre s'annonce décisive. Le Gouvernement devra notamment s'expliquer sur la crise universitaire persistante, marquée par le décès tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba à l'UCAD, mais aussi sur les récentes réformes du Code pénal concernant les actes contre-nature. Les députés entendent interpeller l'équipe d'Ousmane Sonko sur les mesures concrètes prises pour stabiliser le pays et répondre aux attentes de justice et de sécurité.
 

MS/NDARINFO
 


