Affaire Epstein : Andrew soupçonné d'avoir livré des secrets d'État au financier américain

Coup de tonnerre au Royaume-Uni : l'ex-prince Andrew a été arrêté ce jeudi 19 février 2026 par la police de Windsor. Le frère du roi Charles III est visé par des allégations de « faute dans l'exercice de fonctions officielles ».



Selon la police de Thames Valley, qui a confirmé l'arrestation dans un communiqué, des perquisitions sont actuellement en cours à deux adresses distinctes en Angleterre.





Cette arrestation intervient alors que les autorités indiquaient récemment « évaluer » des informations compromettantes. Andrew est soupçonné d'avoir transmis des informations potentiellement confidentielles à Jeffrey Epstein durant son mandat d'émissaire du Royaume-Uni pour le Commerce international, entre 2001 et 2011.



Cette nouvelle étape judiciaire marque une aggravation sans précédent des déboires de l'ex-duc d'York, déjà écarté de la vie publique depuis plusieurs années.



MS/NDARINFO

