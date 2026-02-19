Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Affaire Epstein : Andrew soupçonné d'avoir livré des secrets d'État au financier américain

Jeudi 19 Février 2026

Affaire Epstein : Andrew soupçonné d'avoir livré des secrets d'État au financier américain
Coup de tonnerre au Royaume-Uni : l'ex-prince Andrew a été arrêté ce jeudi 19 février 2026 par la police de Windsor. Le frère du roi Charles III est visé par des allégations de « faute dans l'exercice de fonctions officielles ».

Selon la police de Thames Valley, qui a confirmé l'arrestation dans un communiqué, des perquisitions sont actuellement en cours à deux adresses distinctes en Angleterre.


Cette arrestation intervient alors que les autorités indiquaient récemment « évaluer » des informations compromettantes. Andrew est soupçonné d'avoir transmis des informations potentiellement confidentielles à Jeffrey Epstein durant son mandat d'émissaire du Royaume-Uni pour le Commerce international, entre 2001 et 2011.

Cette nouvelle étape judiciaire marque une aggravation sans précédent des déboires de l'ex-duc d'York, déjà écarté de la vie publique depuis plusieurs années.

MS/NDARINFO
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Régulation et professionnalisation : Le Sénégal se dote d’un organe de contrôle pour la sécurité privée

19/02/2026

Affaire Epstein : Andrew soupçonné d'avoir livré des secrets d'État au financier américain

19/02/2026

Criminalité financière : Coup de filet de la gendarmerie de Kaolack contre les faux-monnayeurs

19/02/2026

Vente illégale de médicaments abortifs : 8 personnes interpellées entre Rufisque et Dakar

19/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Décès d'Abdoulaye Ba à l'UCAD : Le corps médical estudiantin décrète 24h de grève nationale

19/02/2026