Fonds Covid-19 : Abdoulaye Diouf Sarr face aux députés, les dessous d'une procédure judiciaire exceptionnelle

L’Assemblée nationale a été officiellement convoquée pour une procédure de mise en accusation visant Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé. L’annonce a été faite par l’intéressé lui-même ce jeudi 19 février 2026 via ses réseaux sociaux. Cette procédure fait suite aux polémiques entourant la gestion des fonds de riposte contre la Covid-19, un dossier qui alimente le débat public depuis la publication des rapports de contrôle.





Dans sa déclaration, le Secrétaire Général de la Renaissance Républicaine a tenu à préciser que le rapport de la Cour des comptes ne lui a imputé « aucune infraction financière ».



Abdoulaye Diouf Sarr dit attendre l'ouverture formelle de la procédure pour connaître les griefs exacts formulés contre lui, tout en réaffirmant son attachement aux institutions et à l'État de droit. Il a conclu son message en appelant ses proches et ses partisans à la sérénité, se disant convaincu que « la vérité des faits finira toujours par prévaloir ».





MS/NDARINFO

