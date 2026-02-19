Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Régulation et professionnalisation : Le Sénégal se dote d’un organe de contrôle pour la sécurité privée

Jeudi 19 Février 2026

Régulation et professionnalisation : Le Sénégal se dote d’un organe de contrôle pour la sécurité privée

L’Assemblée nationale a adopté, ce mercredi 18 février 2026, le projet de loi nᵒ 03/2026 marquant une réforme majeure dans l’encadrement de ce secteur stratégique.

Ce nouveau texte instaure un cadre juridique rigoureux destiné à renforcer la professionnalisation des acteurs, tout en garantissant la qualité des prestations et la sauvegarde des libertés individuelles. Le législateur entend ainsi imposer une plus grande responsabilité aux entreprises et à leurs agents face aux exigences de sécurité croissantes du pays.
 

Cette réforme consacre également une meilleure articulation entre les sociétés de sécurité privée et la Force publique, favorisant une collaboration plus fluide sur le terrain.

L'une des innovations majeures de ce texte est l'institution d'un organe de régulation spécifique. Ce nouveau gendarme du secteur sera chargé de veiller au strict respect des dispositions légales et réglementaires, mettant fin à un certain flou organisationnel et assurant une surveillance constante des pratiques professionnelles.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Paix et stabilité au sein des universités. Par Mouhamed DIA

19/02/2026

Crise à l'UCAD et Code pénal : Les sujets brûlants qui attendent Ousmane Sonko à l'hémicycle

19/02/2026

Fonds Covid-19 : Abdoulaye Diouf Sarr face aux députés, les dessous d'une procédure judiciaire exceptionnelle

19/02/2026

Régulation et professionnalisation : Le Sénégal se dote d’un organe de contrôle pour la sécurité privée

19/02/2026

Affaire Epstein : Andrew soupçonné d'avoir livré des secrets d'État au financier américain

19/02/2026

Criminalité financière : Coup de filet de la gendarmerie de Kaolack contre les faux-monnayeurs

19/02/2026