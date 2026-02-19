Régulation et professionnalisation : Le Sénégal se dote d’un organe de contrôle pour la sécurité privée

L’Assemblée nationale a adopté, ce mercredi 18 février 2026, le projet de loi nᵒ 03/2026 marquant une réforme majeure dans l’encadrement de ce secteur stratégique.



Ce nouveau texte instaure un cadre juridique rigoureux destiné à renforcer la professionnalisation des acteurs, tout en garantissant la qualité des prestations et la sauvegarde des libertés individuelles. Le législateur entend ainsi imposer une plus grande responsabilité aux entreprises et à leurs agents face aux exigences de sécurité croissantes du pays.





Cette réforme consacre également une meilleure articulation entre les sociétés de sécurité privée et la Force publique, favorisant une collaboration plus fluide sur le terrain.



L'une des innovations majeures de ce texte est l'institution d'un organe de régulation spécifique. Ce nouveau gendarme du secteur sera chargé de veiller au strict respect des dispositions légales et réglementaires, mettant fin à un certain flou organisationnel et assurant une surveillance constante des pratiques professionnelles.





MS/NDARINFO



