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Affaire des " brochettes" de chat : les aveux glaçants du suspect

Mardi 17 Mars 2026 - 06:54

Affaire des " brochettes" de chat : les aveux glaçants du suspect

 Le « vendeur de chats » de la Corniche Josep Adjinankou Godwin, 26 ans, est passé aux aveux devant les enquêteurs de la police, détaillant un mode opératoire qui confirme l'horreur pressentie lors de son arrestation.
 

Le suspect a reconnu capturer des chats errants sur la Corniche de Dakar, les égorgeant parfois avec des tessons de bouteille avant de les braiser. Ses révélations sont froid au dos : les brochettes vendues au rond-point du Camp Jérémy étaient bel et bien issues de félins capturés dans la rue.

Des témoins oculaires ont formellement identifié l'individu, précisant qu'il opérait souvent dans les rochers de la Corniche-Ouest avant d'écouler sa marchandise auprès des étudiants et riverains.
 

MS/NDARINFO
 


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