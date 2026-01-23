OPINION - Alerte citoyenne sur l’immigration clandestine et appel à des actions urgentes en faveur de la jeunesse

À Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République



Objet : Alerte citoyenne sur l’immigration clandestine et appel à des actions urgentes en faveur de la jeunesse

Son Excellence Monsieur le Président de la République,

Le Mouvement AND DEFAR SUNU GOX, engagé aux côtés des populations pour la pro-motion du développement local, de la citoyenneté active et de la souveraineté nationale, se voit dans l’obligation morale, civique et patriotique de vous adresser la présente lettre ou-verte relative au phénomène alarmant de l’immigration clandestine.



Depuis 2024, ce fléau a atteint un niveau particulièrement préoccupant, endeuillant de nom-breuses familles sénégalaises et coûtant la vie à des milliers de jeunes. Ces jeunes constituent pourtant les forces vives indispensables au développement économique, social et culturel de notre pays. Chaque départ clandestin représente à la fois une tragédie humaine et une perte irréversible de compétences, d’énergie et d’espoir pour la Nation.



Votre accession à la magistrature suprême a suscité un immense espoir, notamment auprès de la jeunesse et des couches populaires, qui ont cru et continuent de croire au projet de rup-ture, de justice sociale et de souveraineté que vous incarnez. Toutefois, face à la persistance, voire à l’aggravation du phénomène de l’émigration clandestine, le Mouvement AND DE-FAR SUNU GOX estime nécessaire d’attirer respectueusement votre haute attention sur l’urgence d’un changement profond d’approche.

Excellence Monsieur le Président,



L’immigration clandestine ne peut être abordée uniquement sous l’angle sécuritaire. Elle est avant tout l’expression d’un malaise socio-économique profond, marqué par le manque d’emplois décents, l’absence de perspectives locales crédibles et la faible valorisation des potentialités économiques des territoires.



À la suite du tragique chavirement d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine à Mbour, vous aviez annoncé, lors de votre discours à la Nation, la mise en place d’un numéro vert destiné à la dénonciation des réseaux d’immigration clandestine. Cette initiative avait suscité un réel espoir auprès des populations.



Cependant, de nombreux acteurs et techniciens du secteur des pêches ont rapidement expri-mé des réserves quant à la pertinence et à l’efficacité réelle de cette mesure. Le temps a malheureusement confirmé ses limites sur le terrain. Il apparaît aujourd’hui clairement que le ministère de l’Intérieur, à lui seul, ne peut gérer efficacement un phénomène aussi com-plexe, transversal et enraciné dans des réalités économiques et sociales spécifiques.



Il devient dès lors indispensable de revoir en profondeur ce dispositif, en associant pleine-ment le ministère des Pêches et de l’Économie maritime à la conception et à la mise en œuvre de solutions concrètes et opérationnelles. En effet, ce sont les capitaines de pirogues artisanales qui assurent la conduite des embarcations, et le carburant subventionné par l’État à travers ce ministère est parfois détourné de sa finalité initiale. Une approche intégrée per-mettrait de transformer ce mécanisme en un véritable outil de lutte contre les réseaux criminels et de prévention des départs irréguliers, tout en renforçant la surveillance et la sécurité dans le secteur de la pêche.



Force est de constater que les engagements politiques forts portés par notre projet commun peinent encore à se traduire en actions concrètes, visibles et mesurables sur le terrain. Sans remettre en cause la vision portée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, il apparaît néanmoins de plus en plus évident que la méthode de gouvernance ac-tuelle du département en charge des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires pose un sérieux problème politique et stratégique.



L’immigration clandestine est étroitement liée au secteur de la pêche. Un problème aussi sensible ne peut être géré durablement que par des responsables maîtrisant les réalités du terrain et disposant d’une expertise technique avérée. Un secteur aussi vital pour la stabilité sociale et économique du pays ne peut être administré efficacement sans une réelle valorisation du capital humain, sans un dialogue structuré, permanent et inclusif avec les acteurs, sans un appui solide sur la science et l’expertise nationale, et sans le respect des équilibres sociaux et territoriaux.



Il est essentiel de faire preuve de lucidité. Toute incompétence dans la mise en œuvre des politiques sectorielles de notre coalition aura inévitablement des conséquences sur l’ensemble des camarades et sur la crédibilité même de notre projet politique.

Face à cette situation, notre coalition est aujourd’hui interpellée sur la nécessité d’engager une évaluation politique et technique urgente de la gouvernance du secteur de la pêche.



À cet égard, le Mouvement AND DEFAR SUNU GOX tient à rappeler que le secteur des pêches et de l’économie maritime constitue une solution concrète, accessible et rapidement mobilisable, en particulier dans les zones côtières qui concentrent l’essentiel des départs clandestins. La structuration de la pêche artisanale et la modernisation des outils de produc-tion sont susceptibles d’apporter des réponses durables et efficaces à ce phénomène.



Une impulsion politique forte, traduite par des orientations claires et des actions coordonnées entre les ministères concernés, permettrait d’apporter des réponses rapides et visibles sur le terrain, en parfaite cohérence avec les attentes légitimes des populations.



Son Excellence Monsieur le Président de la République,

La jeunesse sénégalaise n’attend plus des discours, mais des actes forts, courageux et cohé-rents avec les idéaux qui ont fondé votre combat. Lutter efficacement contre l’immigration clandestine, c’est sauver des vies humaines, préserver notre capital humain et garantir un avenir digne et prospère à notre pays.



Le Mouvement AND DEFAR SUNU GOX réaffirme son entière disponibilité à contribuer, aux côtés de l’État à toute initiative allant dans le sens de solutions durables, inclusives et ancrées dans les réalités locales.



Veuillez agréer, Son Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute considération républicaine et patriotique.

Pour la jeunesse, pour la dignité, pour le Sénégal

