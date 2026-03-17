Grand-Yoff : Une bande d'agresseurs à la machette démantelée par la police

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand-Yoff a mis fin aux agissements d'une bande de malfaiteurs particulièrement violente dans la nuit du 15 au 16 mars 2026. Trois individus ont été interpellés après une agression à l'arme blanche.





Les faits se sont déroulés vers 02 heures du matin à proximité de l'école Mor Fall. Un automobiliste et sa nièce ont été pris pour cible par un groupe de jeunes armés de machettes, qui ont dérobé un iPhone 13 Pro par la force.



Grâce à une intervention immédiate de la Brigade de Recherches et d'une patrouille banalisée, trois des agresseurs ont été formellement identifiés par les victimes et appréhendés dans une ruelle adjacente. Outre l'agression, les suspects ont été trouvés en possession de chanvre indien.



MS/NDARINFO



