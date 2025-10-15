Washington : Le Sénégal et le FMI avancent vers un nouveau programme

En marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, la délégation sénégalaise conduite par Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, a rencontré ce mardi à Washington Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre des discussions en cours pour la mise en place d’un nouveau programme de coopération.





Selon une publication du ministère des Finances sur Facebook, la rencontre a permis de constater une convergence de vues entre les deux parties sur les prochaines étapes du processus. Il est notamment prévu la tenue d’une réunion du Conseil d’administration du FMI, qui devra statuer sur la question du misreporting et examiner la validation du nouveau programme.





Les échanges ont débouché sur des engagements réciproques. Le ministère précise que dès la finalisation des discussions techniques, le Sénégal et les services du FMI avanceront de concert vers la soumission du dossier au Conseil d’administration.





Dans cette perspective, une mission du FMI est attendue à Dakar dès la semaine prochaine afin de parachever les travaux entamés à Washington.





La délégation sénégalaise a par ailleurs salué la posture constructive et les messages d’ouverture exprimés par la directrice générale du FMI dans son communiqué publié à l’issue de la dernière réunion informelle du Conseil d’administration, tenue le 3 octobre 2025.



