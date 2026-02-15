Xi Jinping annonce la suppression des droits de douane pour 53 pays africains

Le président chinois Xi Jinping a officialisé une décision historique qui va redéfinir les échanges entre l'Empire du Milieu et le continent africain. Dès le 1er mai prochain, la Chine appliquera une politique de droits de douane nuls à l'ensemble des pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.



Jusqu'ici, cette mesure ne concernait que 33 pays, mais Pékin a choisi de généraliser cet avantage pour inclure 53 nations. L'Eswatini reste le seul pays du continent exclu de ce dispositif en raison de sa reconnaissance diplomatique de Taïwan.





Cette annonce, rapportée par les médias d'État en marge du sommet annuel de l'Union africaine à Addis-Abeba, intervient alors que les pays africains cherchent à diversifier leurs partenaires commerciaux face aux politiques protectionnistes américaines.



Pour Xi Jinping, cette ouverture totale du marché chinois aux produits africains doit offrir de « nouvelles perspectives » de croissance. Premier créancier et partenaire commercial majeur via les « Nouvelles Routes de la Soie », la Chine renforce ainsi son influence stratégique face aux puissances occidentales.





MS/NDARINFO





