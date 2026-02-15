Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Xi Jinping annonce la suppression des droits de douane pour 53 pays africains

Dimanche 15 Février 2026

Xi Jinping annonce la suppression des droits de douane pour 53 pays africains

Le président chinois Xi Jinping a officialisé une décision historique qui va redéfinir les échanges entre l'Empire du Milieu et le continent africain. Dès le 1er mai prochain, la Chine appliquera une politique de droits de douane nuls à l'ensemble des pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

Jusqu'ici, cette mesure ne concernait que 33 pays, mais Pékin a choisi de généraliser cet avantage pour inclure 53 nations. L'Eswatini reste le seul pays du continent exclu de ce dispositif en raison de sa reconnaissance diplomatique de Taïwan.
 

Cette annonce, rapportée par les médias d'État en marge du sommet annuel de l'Union africaine à Addis-Abeba, intervient alors que les pays africains cherchent à diversifier leurs partenaires commerciaux face aux politiques protectionnistes américaines.

Pour Xi Jinping, cette ouverture totale du marché chinois aux produits africains doit offrir de « nouvelles perspectives » de croissance. Premier créancier et partenaire commercial majeur via les « Nouvelles Routes de la Soie », la Chine renforce ainsi son influence stratégique face aux puissances occidentales.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Réforme de l'Acte 4 : Ousmane Sonko annonce un redécoupage et le regroupement de communes

09/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Régularisation massive en Espagne : 500 000 migrants concernés, une aubaine pour les Sénégalais

09/02/2026

Drame à Barkédji : 5 morts et plusieurs blessés graves dans un accident sur l'axe Linguère-Matam

08/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Xi Jinping annonce la suppression des droits de douane pour 53 pays africains

15/02/2026

Dissimulée sous du mil : L'incroyable traque de la drogue à travers les pistes de Mbour

15/02/2026

Drame à Ndamatou : comment le certificat médical a confondu le bourreau de la petite de 11 ans

15/02/2026

Transformation locale : Le Sénégal lance sa raffinerie d'or stratégique à Diamniadio

15/02/2026

Onze moteurs de dernière génération pour booster la formation mécanique à Diamniadio

15/02/2026

De l'ONU à l'Italie : les partenaires stratégiques rencontrés par Ousmane Sonko en Éthiopie

15/02/2026