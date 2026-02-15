Drame à Ndamatou : comment le certificat médical a confondu le bourreau de la petite de 11 ans

L'horreur s'est installée dans le quartier de Ndamatou, à Touba, où un homme a été interpellé pour des actes de pédophilie d'une rare violence.



L'enquête a été déclenchée le 11 février dernier suite à la plainte de la mère d'une fillette de 11 ans. Le suspect, un voisin immédiat de la famille, utilisait un mode opératoire sordide : il guettait l'absence des parents pour attirer la mineure chez lui, avant d'abuser d'elle par voie anale.





Pour couvrir ses crimes, l'individu remettait à la victime des sommes variant entre 250 et 500 francs CFA, tout en proférant des menaces pour s'assurer de son silence. Traumatisée, la mineure a fini par se confier à sa mère.



La réquisition médicale adressée à l'hôpital de Ndamatou a confirmé l'existence de lésions et de cicatrices inflammatoires, corroborant le récit précis livré par l'enfant aux enquêteurs. Le prévenu est actuellement en garde à vue avant son face-à-face avec le Procureur.





MS/NDARINFO





