Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Drame à Ndamatou : comment le certificat médical a confondu le bourreau de la petite de 11 ans

Dimanche 15 Février 2026

Drame à Ndamatou : comment le certificat médical a confondu le bourreau de la petite de 11 ans

L'horreur s'est installée dans le quartier de Ndamatou, à Touba, où un homme a été interpellé pour des actes de pédophilie d'une rare violence.

L'enquête a été déclenchée le 11 février dernier suite à la plainte de la mère d'une fillette de 11 ans. Le suspect, un voisin immédiat de la famille, utilisait un mode opératoire sordide : il guettait l'absence des parents pour attirer la mineure chez lui, avant d'abuser d'elle par voie anale.
 

Pour couvrir ses crimes, l'individu remettait à la victime des sommes variant entre 250 et 500 francs CFA, tout en proférant des menaces pour s'assurer de son silence. Traumatisée, la mineure a fini par se confier à sa mère.

La réquisition médicale adressée à l'hôpital de Ndamatou a confirmé l'existence de lésions et de cicatrices inflammatoires, corroborant le récit précis livré par l'enfant aux enquêteurs. Le prévenu est actuellement en garde à vue avant son face-à-face avec le Procureur.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Réforme de l'Acte 4 : Ousmane Sonko annonce un redécoupage et le regroupement de communes

09/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Régularisation massive en Espagne : 500 000 migrants concernés, une aubaine pour les Sénégalais

09/02/2026

Drame à Barkédji : 5 morts et plusieurs blessés graves dans un accident sur l'axe Linguère-Matam

08/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Xi Jinping annonce la suppression des droits de douane pour 53 pays africains

15/02/2026

Dissimulée sous du mil : L'incroyable traque de la drogue à travers les pistes de Mbour

15/02/2026

Drame à Ndamatou : comment le certificat médical a confondu le bourreau de la petite de 11 ans

15/02/2026

Transformation locale : Le Sénégal lance sa raffinerie d'or stratégique à Diamniadio

15/02/2026

Onze moteurs de dernière génération pour booster la formation mécanique à Diamniadio

15/02/2026

De l'ONU à l'Italie : les partenaires stratégiques rencontrés par Ousmane Sonko en Éthiopie

15/02/2026