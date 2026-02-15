Connectez-vous
Dissimulée sous du mil : L'incroyable traque de la drogue à travers les pistes de Mbour

Dimanche 15 Février 2026

Dissimulée sous du mil : L'incroyable traque de la drogue à travers les pistes de Mbour

Coup de filet spectaculaire pour l'Unité de Mbour de la Brigade régionale des Stupéfiants (BRS). Les agents ont réussi à intercepter une cargaison de 134,4 kilogrammes de chanvre indien dans le village de Ndiouck Fissel.

Tout commence par une information opérationnelle signalant un débarquement de drogue sur le littoral, destiné à approvisionner la zone de Thiadiaye. À leur arrivée au point initial, les enquêteurs constatent que la marchandise a déjà été déplacée.
 

Loin d'abandonner, les policiers entament un pistage rigoureux. En suivant les traces de pneus d'une charrette sur plusieurs kilomètres à travers les pistes, ils parviennent jusqu'à un enclos suspect. Sur place, l'effet de surprise est total : trois individus sont appréhendés en plein flagrant délit.

La fouille des lieux permet de découvrir cinq colis de stupéfiants soigneusement cachés sous du fourrage (épis de mil). Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit pour remonter les ramifications de ce réseau.

MS
 


