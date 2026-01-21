Riz brisé : les nouveaux tarifs pour Saint-Louis, Dagana et Podor

Pour le demi-gros, le prix est fixé à 277 500 francs dans le département de Saint-Louis, 288 000 francs dans le département de Dagana et 289 000 francs dans le département de Podor. « Je précise qu'il s'agit de prix plafond, ce qui veut dire que ça peut coûter même moins cher que cela », a souligné l'adjoint au gouverneur.



