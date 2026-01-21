Riz brisé : les nouveaux tarifs pour Saint-Louis, Dagana et Podor

Le conseil régional de consommation de Saint-Louis a fixé les prix plafond du riz brisé ordinaire pour les trois départements de la région. L'adjoint au gouverneur, Sidy Guissé Diongue, a dévoilé ce mardi les tarifs retenus lors de la réunion tenue dans la matinée.
Pour le demi-gros, le prix est fixé à 277 500 francs dans le département de Saint-Louis, 288 000 francs dans le département de Dagana et 289 000 francs dans le département de Podor. « Je précise qu'il s'agit de prix plafond, ce qui veut dire que ça peut coûter même moins cher que cela », a souligné l'adjoint au gouverneur.
Concernant le sac de 50 kg de riz brisé ordinaire, le conseil régional l'a fixé à 13 750 francs dans le département de Saint-Louis, 13 850 francs dans le département de Dagana et à 14 000 francs dans le département de Podor. « Toujours des prix plafond pour le sac de 50 kg de riz brisé ordinaire », a insisté Sidy Guissé Diongue.
S'agissant du prix de 10 kg de riz brisé ordinaire, le tarif est fixé à 300 francs dans le département de Saint-Louis, à 310 francs dans le département de Dagana et à 325 francs dans le département de Podor.
L'adjoint au gouverneur a profité de l'occasion pour féliciter tous les acteurs impliqués dans ce processus. « Je voudrais féliciter tous les acteurs, notamment les services techniques, mais aussi les commerçants et les organisations de consommateurs », a-t-il déclaré.
Sidy Guissé Diongue a également lancé un appel ferme aux opérateurs économiques de la région. « Je voudrais inviter tous les commerçants de la région de Saint-Louis à respecter de manière stricte ces prix », a-t-il averti.
Pour formaliser ces décisions, le gouverneur de région prendra prochainement un arrêté officiel. Cette mesure vise à réguler le marché du riz dans la région de Saint-Louis et à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs.