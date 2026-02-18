Dépendance de Dakar et manque de stockage : Les dessous de la crise du gaz à Saint-Louis

Saint-Louis traverse une crise d’approvisionnement en gaz butane, particulièrement pour les bouteilles de 6 kg, a confirmé Ousmane Diallo, directeur régional du Commerce. Malgré le démarrage du Ramadan et du Carême ce mercredi, les tensions persistent en raison de retards de livraison majeurs depuis Dakar.



Le commissaire aux enquêtes économiques, interrogé par nos confrères de l'APS/Saint-Louis, pointe du doigt une « dépendance totale » de la région envers la capitale, faute d'unités de stockage et de distribution locales.





Bien que les gérants de dépôts de Saint-Louis effectuent régulièrement leurs commandes et paiements, les fournisseurs basés à Dakar peinent à assurer l'acheminement des stocks vers le Nord.



Si la situation reste critique pour le gaz, Ousmane Diallo se veut rassurant concernant les denrées alimentaires de première nécessité (riz, huile, sucre, oignon) dont les stocks sont jugés suffisants et les prix stables. L'autorité hiérarchique a été saisie pour décanter la crise du gaz butane au plus vite.





MS/NDARINFO



