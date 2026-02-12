4 683 enfants ciblés : Saint-Louis lance un projet de lutte contre la malnutrition aiguë

Le projet d'appui à la gouvernance multisectorielle de la nutrition dans le département de Saint-Louis a été officiellement lancé jeudi. D'un coût global de 260 000 euros, le projet est mis en œuvre par l'ONG Eau Vie Environnement (EVE), avec l'appui financier de la Fondation Privée Espagnole Nous Cims, le Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN) et la Plateforme des Organisations de la Société Civile Sun Sénégal.





"Nous sommes réunis pour lancer un important projet qui consiste à renforcer la gouvernance et l'institutionnalisation de la nutrition dans le département de Saint-Louis", a déclaré Cheikh Pathé Fall, référent technique Sécurité Alimentaire de l'ONG EVE.





Le projet, qui couvre la période 2026-2027, cible en priorité les communes rurales de Fass Ngom et Mpal où les données de dépistage de décembre 2024 révèlent une prévalence préoccupante de malnutrition aiguë. La population cible comprend 4 683 enfants de 6 à 59 mois, 6 205 enfants de 0 à 5 ans, ainsi que 11 242 mères et gardiennes d'enfants.





L'un des axes stratégiques du projet est de réduire la dépendance aux financements extérieurs en ancrant la nutrition dans les compétences des collectivités territoriales. "L'idée, c'est de ne pas toujours dépendre des fonds et des ressources extérieures. Il faut travailler ensemble pour que les collectivités territoriales puissent prendre en charge de manière durable les besoins en matière de nutrition à l'échelle locale", a souligné Cheikh Pathé Fall.





Le préfet Abou Sow a insisté sur la nécessité de coordonner les interventions pour maximiser l'impact. "Il s'agit de coordonner toutes ces interventions pour avoir des résultats mesurables. Dans un contexte de raréfaction des ressources, il faut améliorer la gouvernance territoriale pour avoir de l'efficience, au-delà de l'efficacité. Pour que chaque franc investi en matière de lutte contre la malnutrition soit véritablement mesurable sur le terrain", a-t-il déclaré.





Malgré un budget jugé modeste au regard des objectifs visés, les porteurs du projet se veulent confiants. "Quand on travaille pour produire l'impact, on n'a pas besoin toujours de mettre beaucoup de moyens. Il faut développer des bonnes approches efficaces et efficientes", a affirmé Cheikh Pathé Fall.





MS/NDARINFO



