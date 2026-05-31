NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
  

85ᵉ session du Comité exécutif de l’UPA : Baptême du feu diplomatique pour Ousmane Sonko

Dimanche 31 Mai 2026

85ᵉ session du Comité exécutif de l’UPA : Baptême du feu diplomatique pour Ousmane Sonko

L’Assemblée nationale du Sénégal s’apprête à devenir le centre névralgique de la diplomatie parlementaire continentale en accueillant, les 3 et 4 juin 2026 à Dakar, la 85ᵉ session du Comité exécutif de l’Union Parlementaire Africaine (UPA).


Cet événement de grande envergure marque de manière solennelle la toute première activité officielle d'Ousmane Sonko depuis sa récente élection et son installation stratégique à la tête de la présidence de la deuxième institution de la République.


Pour cette reprise diplomatique de la place Soweto, plus d’une centaine de parlementaires de premier plan, issus de près de seize pays africains, sont attendus dans la capitale sénégalaise pour participer aux travaux.
 

Cette rencontre de haut niveau sera rigoureusement consacrée à l’examen minutieux de la mise en œuvre des décisions antérieures de l’organisation, à l’évaluation transparente de sa gestion financière, ainsi qu’à l’adoption de réformes clés. Les délégations plancheront sur plusieurs mécanismes visant à moderniser et à renforcer en profondeur le fonctionnement et la gouvernance globale de l'UPA.


En abritant ce rendez-vous continental majeur, le Sénégal réaffirme, sous la nouvelle impulsion de son administration parlementaire, son engagement indéfectible en faveur du dialogue démocratique, de la coopération interparlementaire et de l’intégration africaine au service des peuples.
 

SN/NDARINFO

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.