Protection espèces rares : la réserve de Gueumbeul au cœur de la stratégie nationale

La visite de la pépinière de Bango a permis au responsable gouvernemental de mettre en lumière le travail des agents forestiers.



"Ce sont des agents qui font un travail extrêmement important, mais en souterrain", a relevé M. Diouf, soulignant le rôle crucial de ces structures dans la fourniture de végétation pour les aménagements paysagistes à travers le pays.



