Un policier en service à Saint-Louis perd la vie dans un accident à Louga

Un policier affecté au commissariat urbain de Pikine, à Saint-Louis, est décédé ce dimanche dans un accident de la circulation. Le drame est survenu aux environs de 13 h 26 à hauteur du village de Ndam, situé dans la commune de Nguindilé, au sein du département de Louga.







Selon une source de l'APS, le défunt se rendait à Dakar pour assister à des funérailles. Il voyageait en compagnie de sa sœur, de son cousin et d'une quatrième personne prise en cours de route. L'accident s'est produit lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fini sa course en heurtant violemment un arbre en bordure de route.





Le choc a été fatal au policier, dont le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l'hôpital. Les trois autres passagers, blessés dans la collision, ont été évacués par les sapeurs-pompiers et sont actuellement pris en charge dans la même structure hospitalière. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les causes exactes de cet accident tragique.





MS/NDARINFO



