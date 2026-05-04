NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Un policier en service à Saint-Louis perd la vie dans un accident à Louga

Lundi 4 Mai 2026 - 06:16

Un policier en service à Saint-Louis perd la vie dans un accident à Louga

Un policier affecté au commissariat urbain de Pikine, à Saint-Louis, est décédé ce dimanche dans un accident de la circulation. Le drame est survenu aux environs de 13 h 26 à hauteur du village de Ndam, situé dans la commune de Nguindilé, au sein du département de Louga.

 

Selon une source de l'APS, le défunt se rendait à Dakar pour assister à des funérailles. Il voyageait en compagnie de sa sœur, de son cousin et d'une quatrième personne prise en cours de route. L'accident s'est produit lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fini sa course en heurtant violemment un arbre en bordure de route.

 
Le choc a été fatal au policier, dont le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l'hôpital. Les trois autres passagers, blessés dans la collision, ont été évacués par les sapeurs-pompiers et sont actuellement pris en charge dans la même structure hospitalière. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les causes exactes de cet accident tragique.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.