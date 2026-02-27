Suivi des accords G7-Gouvernement : Olivier Boucal, Guirassy et Balla Fofana face aux syndicats

Une rencontre de haut niveau s'est tenu vendredi entre les leaders du G7 et une délégation gouvernementale composée des ministres Olivier Boucal (Fonction publique), Moustapha Mamba Guirassy (Éducation nationale) et Moussa Balla Fofana (Urbanisme). Ce face-à-face crucial s’inscrit dans le cadre du suivi des accords signés avec les syndicats d'enseignants et porte spécifiquement sur la question sensible de l’habitat social.



Au-delà du protocole, l'enjeu majeur réside dans la concrétisation des promesses foncières qui cristallisent les tensions au sein du corps professoral depuis plusieurs mois.





Les organisations syndicales, échaudées par les récents bras de fer avec l'État, attendent désormais des engagements fermes traduits par un calendrier précis et des mécanismes de mise en œuvre transparents. Alors que la menace d'un durcissement du mouvement plane sur l'année scolaire, cette concertation doit apporter des réponses claires sur l'accès réel aux parcelles et aux logements sociaux promis. Les trois ministres mobilisés tentent de désamorcer la crise en réaffirmant la volonté du gouvernement de respecter ses engagements tout en tenant compte des réalités budgétaires et foncières actuelles.





MS/NDARINFO



