Philippines : Plus de 300 familles évacuées suite à des chutes de cendres du volcan Mayon

Les autorités philippines ont procédé à l'évacuation de plus de 300 familles après que d'importantes quantités de cendres se sont échappées du volcan Mayon au cours du week-end. Ce phénomène a été provoqué par l'effondrement soudain de dépôts de lave sur les pentes du volcan, créant une coulée pyroclastique composée de roches chaudes, de cendres et de gaz sur le versant sud-ouest. Bien qu'aucune éruption explosive n'ait été enregistrée, le volcan reste dans une phase d'éruption légère et intermittente depuis janvier.







L'incident n'a causé aucun décès ni blessure, mais d'immenses nuages de cendres se sont propagés sur 87 villages répartis dans trois villes. À Camalig, ville située près des contreforts du volcan, la visibilité est devenue nulle sur la route nationale en raison de l'épaisseur des retombées. Le maire de la localité, Caloy Baldo, a indiqué que malgré un début de panique chez certains villageois, la situation a été stabilisée par des conseils de calme.







Les conséquences matérielles sont significatives dans la province d'Albay, où les cendres ont endommagé des exploitations maraîchères et causé la mort de plusieurs têtes de bétail, dont quatre buffles d'eau et une vache. Une vaste opération de nettoyage est actuellement en cours dans la ville de Camalig pour dégager les infrastructures et les habitations de cette poussière volcanique.







MS/NDARINFO



