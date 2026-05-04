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Grand Yoff : une bande de malfaiteurs neutralisée après un vol nocturne avec violence

Lundi 4 Mai 2026 - 08:24

Grand Yoff : une bande de malfaiteurs neutralisée après un vol nocturne avec violence

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, ce 3 mai 2026 aux environs de 2 heures du matin, à l’interpellation de trois individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violence et complicité.


L'intervention fait suite à un flagrant délit survenu au quartier Arafat, où un individu s'est introduit frauduleusement au troisième étage d'un immeuble pour y dérober un iPhone et une pochette. Surprise par la victime, l'agresseur a abandonné son butin et a tenté de porter un coup de bâton à cette dernière pour couvrir sa fuite avant qu'une course-poursuite engagée par le voisinage ne permette de rattraper le suspect au point de rassemblement dit « SENZELLA ».


C'est à cet endroit que ses complices ont tenté de s'interposer violemment pour le libérer des mains des riverains, mais l'arrivée opportune d'une patrouille de police a permis de sécuriser les lieux et d'appréhender l'ensemble de la bande. Malgré des dénégations et des versions contradictoires des mis en cause, les témoignages formels des riverains ont confirmé leur implication, entraînant leur placement en garde à vue tandis que l'enquête suit son cours.
 

AMS/NDARINFO
 



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