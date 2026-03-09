Gendarmerie nationale : Les détails de l'opération nocturne à Nianing et Warang

La Compagnie de gendarmerie de Mbour a porté un coup dur au trafic de stupéfiants ce dimanche 8 mars 2026. Lors d'une opération nocturne menée aux environs de 04 heures du matin sur la plage de Warang, les éléments de la Brigade de Recherches et de la Brigade Territoriale de Nianing ont saisi une cargaison de 600 kilogrammes de chanvre indien.



La drogue, conditionnée en vingt colis de 30 kg chacun, provenait de la Casamance par voie maritime.



L'intervention a permis l'interpellation d'un individu de nationalité sénégalaise, alors que trois charretiers étaient en plein débarquement de la marchandise depuis une pirogue.



Si deux complices ont réussi à prendre la fuite en profitant de l'obscurité, le dispositif de surveillance a permis de saisir, outre la drogue, deux charrettes et un cheval utilisés pour le transport terrestre. L'individu arrêté est actuellement poursuivi pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.





MS/NDARINFO



