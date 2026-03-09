Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Gendarmerie nationale : Les détails de l'opération nocturne à Nianing et Warang

Lundi 9 Mars 2026

Gendarmerie nationale : Les détails de l'opération nocturne à Nianing et Warang

La Compagnie de gendarmerie de Mbour a porté un coup dur au trafic de stupéfiants ce dimanche 8 mars 2026. Lors d'une opération nocturne menée aux environs de 04 heures du matin sur la plage de Warang, les éléments de la Brigade de Recherches et de la Brigade Territoriale de Nianing ont saisi une cargaison de 600 kilogrammes de chanvre indien.

La drogue, conditionnée en vingt colis de 30 kg chacun, provenait de la Casamance par voie maritime.

L'intervention a permis l'interpellation d'un individu de nationalité sénégalaise, alors que trois charretiers étaient en plein débarquement de la marchandise depuis une pirogue.

Si deux complices ont réussi à prendre la fuite en profitant de l'obscurité, le dispositif de surveillance a permis de saisir, outre la drogue, deux charrettes et un cheval utilisés pour le transport terrestre. L'individu arrêté est actuellement poursuivi pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.