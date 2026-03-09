Justice : Un réseau de "clés minute" impliqué dans un cambriolage à Diamaguène

Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a réussi à démanteler un réseau de vol de nuit avec usage de fausses clés, mettant fin aux agissements d'un individu qui ciblait les commerces de téléphonie. L'enquête a été déclenchée le 4 mars 2026 suite à la plainte d'un commerçant ayant découvert son magasin ouvert sans aucune trace d'effraction.



Le préjudice, estimé à 1 500 000 F CFA, portait sur la disparition d'une vingtaine de téléphones portables. La découverte de deux clés étrangères sur les lieux a immédiatement orienté les policiers vers la piste d'un vol prémédité avec duplication de cadenas.





Grâce au témoignage décisif d'un tiers et aux investigations de terrain, le suspect, un conducteur de moto Jakarta domicilié à Médina Fass, a été localisé et appréhendé. Lors de son interpellation, il a été trouvé en possession d'un iPhone XR formellement reconnu par la victime.



Les enquêteurs ont également remonté la filière jusqu'à un atelier de « clé minute » où l'artisan a confirmé avoir confectionné les doubles pour la somme de 3 500 F CFA. Le mis en cause a été placé en garde à vue, tandis que les opérations se poursuivent pour retrouver le reste du matériel dérobé.



MS



