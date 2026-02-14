Affaire UCAD : le député Guy Marius Sagna conteste les conclusions du parquet

Le député de la majorité, Guy Marius Sagna, a publiquement pris le contre-pied des premières conclusions du parquet dans l'affaire de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Alors que le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, affirmait plus tôt dans la journée que les éléments disponibles ne corroboraient pas les rumeurs de violences physiques, le parlementaire a réagi avec force sur sa page Facebook.



« Le procureur de la République ne doit pas insulter notre intelligence. La victime Abdoulaye Ba n'a pas exercé sur elle-même des violences », a-t-il martelé.





Au-delà de cette contestation frontale, Guy Marius Sagna a exigé que toute la lumière soit faite sur les affrontements du 9 février dernier à l'Université Cheikh Anta Diop. Pour favoriser un retour au calme sur le campus social, il a également plaidé pour la remise en liberté de trois étudiants interpellés : Bathie Fall, Demba Ka et Waly Faye.



Ce cri de ralliement pour « la justice pour les martyrs » intervient dans un climat de tension persistante entre la communauté estudiantine et les autorités judiciaires.





MS/NDARINFO



