Chelsea écrase Hull City : comment Mamadou Sarr a conquis Londres pour ses débuts

Chelsea s'est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup en s'imposant largement sur le terrain de Hull City. Au-delà du score fleuve, l'événement majeur pour le football sénégalais a été la première titularisation convaincante de Mamadou Sarr.



Le jeune défenseur, sacré champion d'Afrique en 2025 avec les Lions, s'est illustré par sa solidité dans les duels, sa domination dans le jeu aérien et sa lecture précieuse des trajectoires.





Liam Rosenior, le technicien des Blues, a exprimé sa satisfaction en conférence de presse d'après-match, soulignant que la performance du Sénégalais était conforme à ses attentes.



Selon l'entraîneur, Mamadou Sarr maîtrise déjà la philosophie de jeu de l'équipe, malgré le défi de l'adaptation au climat anglais. Cette prestation aboutie place d'ores et déjà le défenseur sénégalais comme une option sérieuse pour stabiliser l'arrière-garde de Chelsea pour la suite de la saison.





MS/NDARINFO



