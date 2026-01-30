Connectez-vous
Gestion des corps inconnus à Saint-Louis : Vers une harmonisation des pratiques médico-légales

Vendredi 30 Janvier 2026

Face à l’augmentation des décès liés à l’immigration clandestine, le Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis (CHRSL) a pris l'initiative de réunir, ce 30 janvier 2026, l'ensemble des acteurs judiciaires et médicaux. L'objectif est de mettre fin à une gestion jusqu'ici jugée non optimale et restaurer la dignité des défunts non identifiés.


La région de Saint-Louis est frappée de plein fouet par les dégâts considérables de l'immigration irrégulière, recevant fréquemment des inconnus ayant perdu la vie en mer. El Hadji Sader Top, directeur de l’hôpital, explique la genèse de cet atelier : « La gestion n’était pas optimale à Saint-Louis parce qu’il n’y avait pas une bonne organisation des corps inconnus. C’est pour cela que nous avons organisé cette rencontre pour fédérer les forces ».

L’atelier réunit un large spectre d’intervenants, incluant le Tribunal de Grande Instance, le Procureur, la Police, la Gendarmerie, les sapeurs-pompiers, ainsi que des experts de la médecine légale de l’UCAD et l'Équipe Argentine d'Anthropologie Forensique (EAAF).

Au-delà de l'aspect technique, l'enjeu est profondément humain. « Plusieurs décès engendrent des séparations avec pour les familles, le besoin de retrouver les leurs et de pouvoir leur dire au revoir dignement », soulignent les termes de référence de la rencontre. Pour ce faire, il est capital de renforcer les capacités d'observation et de mesure, ainsi que les bonnes pratiques médico-légales.

Les discussions portent notamment sur les nouveaux outils de gestion des décès, les réquisitions judiciaires et le partage de cartes d'investigation médico-légales. Comme l'indique El Hadji Sader Top : « Des recommandations fortes seront faites pour harmoniser les décisions et positions pour qu’à chaque fois que cette situation se produit, nous puissions optimiser la gestion ».

Ce cadre d'échange vise à adopter un canevas de collaboration interinstitutionnel durable. En intégrant des communications spécifiques sur la levée de corps et les prélèvements obligatoires, l’hôpital de Saint-Louis souhaite devenir un modèle de référence dans le management des dépouilles. Cette initiative, soutenue par le Ministère de la Santé, marque un pas décisif vers une meilleure coordination entre la justice et la médecine au service des familles éprouvées.
 



