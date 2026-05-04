Alerte à l'hantavirus dans l'Atlantique : trois morts signalés sur un navire de croisière

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère sud-africain de la Santé ont annoncé l'apparition d'une épidémie présumée d'hantavirus à bord du MV Hondius, un navire de croisière naviguant dans l'océan Atlantique. Le bilan actuel fait état de trois décès, dont un couple de passagers âgés, et d'au moins trois autres personnes malades.







Le navire, exploité par la compagnie néerlandaise Oceanwide Expeditions, avait quitté l'Argentine il y a environ trois semaines avec environ 150 passagers à son bord. Les autorités ont retracé le parcours des victimes, précisant qu'un homme de 70 ans est décédé à bord, suivi de son épouse qui a succombé dans un hôpital sud-africain. Un troisième corps se trouve toujours à bord du bâtiment, qui est actuellement localisé au large du Cap-Vert.







L'OMS a confirmé qu'au moins un cas d'hantavirus a été validé par des analyses de laboratoire. Un ressortissant britannique est hospitalisé en soins intensifs à Johannesburg, tandis que deux membres d'équipage présentent des symptômes graves au large du Cap-Vert, où les autorités locales n'ont pas encore autorisé de débarquement. Des investigations épidémiologiques et un séquençage du virus sont en cours pour déterminer l'origine de cette infection généralement transmise par les rongeurs.







MS/NDARINFO



