L'avion transportant le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport d'Ankara ce dimanche 3 mai 2026 au soir. L'appareil a dû se poser en raison d'un problème technique dont la nature exacte et la gravité n'ont pas été précisées par les sources officielles.







Le chef du gouvernement espagnol faisait route vers Erevan, en Arménie, lorsque l'incident technique est survenu, obligeant l'équipage à dérouter l'avion vers la capitale turque. Aucune information supplémentaire n'a été divulguée concernant l'état de l'appareil ou les conséquences sur l'agenda diplomatique du Premier ministre.







Pedro Sánchez jouit d'une image positive en Turquie, portée notamment par ses prises de position fermes sur la scène internationale. Son soutien à la cause palestinienne ainsi que son opposition marquée aux tensions militaires impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran sont particulièrement salués par l'opinion et les autorités turques.







MS/NDARINFO





