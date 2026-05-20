100 chauffeurs formés par le 3FPT reçoivent leurs attestations et les clés de leurs véhicules

Le gouvernement sénégalais a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de renforcement de l'employabilité à travers la formation professionnelle. Cent chauffeurs, formés dans le cadre des Projets Formation-Insertion (PFI) du 3FPT, ont officiellement reçu leurs attestations de fin de cycle ainsi que les clés de leurs outils de travail ce mardi 19 mai 2026. La cérémonie protocolaire a été présidée par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré. Cette initiative s'intègre dans la politique nationale de valorisation du capital humain par le biais de formations qualifiantes directement alignées sur des débouchés économiques concrets.





Un financement public, un partenariat privé et des livrets professionnels délivrés

Le programme a été rendu opérationnel grâce à une enveloppe globale de 40 millions de francs CFA allouée par le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) au profit de l'entreprise YEEG SAS. Les récipiendaires ont bénéficié d'une session d'apprentissage spécialisée en transport urbain au sein du Centre de Formation aux Métiers Portuaires et à la Logistique (CFMPL).



À l'issue de ce cursus technique, un premier groupe de vingt-cinq jeunes a d'ores et déjà été doté de ses livrets professionnels, sésame réglementaire obligatoire pour l'exercice légal de la profession. Pour garantir la pérennité du projet, la société partenaire YEEG SAS s'est contractuellement engagée à recruter les conducteurs ainsi qualifiés et à fluidifier leur insertion définitive dans le segment du transport urbain, un secteur caractérisé par une forte demande de main-d'œuvre au niveau des grandes agglomérations du pays.





MS/NDARINFO



