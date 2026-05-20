NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

100 chauffeurs formés par le 3FPT reçoivent leurs attestations et les clés de leurs véhicules

Mercredi 20 Mai 2026

100 chauffeurs formés par le 3FPT reçoivent leurs attestations et les clés de leurs véhicules

Le gouvernement sénégalais a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de renforcement de l'employabilité à travers la formation professionnelle. Cent chauffeurs, formés dans le cadre des Projets Formation-Insertion (PFI) du 3FPT, ont officiellement reçu leurs attestations de fin de cycle ainsi que les clés de leurs outils de travail ce mardi 19 mai 2026. La cérémonie protocolaire a été présidée par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré. Cette initiative s'intègre dans la politique nationale de valorisation du capital humain par le biais de formations qualifiantes directement alignées sur des débouchés économiques concrets.
 

Un financement public, un partenariat privé et des livrets professionnels délivrés

 

Le programme a été rendu opérationnel grâce à une enveloppe globale de 40 millions de francs CFA allouée par le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) au profit de l'entreprise YEEG SAS. Les récipiendaires ont bénéficié d'une session d'apprentissage spécialisée en transport urbain au sein du Centre de Formation aux Métiers Portuaires et à la Logistique (CFMPL).

À l'issue de ce cursus technique, un premier groupe de vingt-cinq jeunes a d'ores et déjà été doté de ses livrets professionnels, sésame réglementaire obligatoire pour l'exercice légal de la profession. Pour garantir la pérennité du projet, la société partenaire YEEG SAS s'est contractuellement engagée à recruter les conducteurs ainsi qualifiés et à fluidifier leur insertion définitive dans le segment du transport urbain, un secteur caractérisé par une forte demande de main-d'œuvre au niveau des grandes agglomérations du pays.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Dakar : le Gouverneur Ousmane Kane ordonne l’évacuation immédiate des autoponts

15/05/2026

Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

16/05/2026

Deuil aux lieux saints : la Direction générale du Pèlerinage annonce le décès d'un deuxième Sénégalais

18/05/2026

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

15/05/2026

Forces spéciales marines : Le Sénégal sacré champion des « Flintlympics » 2026

13/05/2026

Date de célébration de la Tabaski 2026 : la CONACOC a tranché

17/05/2026

Congrès du 6 juin : le plan secret d'Ousmane Sonko pour restructurer le parti.

16/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Vallée du fleuve Sénégal : un CRD à Saint-Louis pour planifier la campagne de lutte anti-aviaire 2026

20/05/2026

100 chauffeurs formés par le 3FPT reçoivent leurs attestations et les clés de leurs véhicules

20/05/2026

Masse salariale : les salaires de l’administration publique s'élèvent à 125,2 milliards de fCfa en janvier 2026

19/05/2026

Parcelles-Assainies : un commerçant simule le cambriolage de sa boutique pour dissimuler le détournement d’une tontine

19/05/2026

Célébration de la Tabaski : l'Université Gaston Berger annonce la suspension temporaire des cours

19/05/2026

Volte-face d'Elon Musk : les coulisses de l'annulation de la hausse des tarifs de Starlink.

19/05/2026