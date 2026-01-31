Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Amara Traoré dénonce les sanctions CAF contre Pape Thiaw après la finale CAN

Samedi 31 Janvier 2026

Amara Traoré dénonce les sanctions CAF contre Pape Thiaw après la finale CAN
L'ancien sélectionneur des Lions, Amara Traoré, a pris la parole pour dénoncer les sanctions infligées par la Confédération africaine de football après la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Dans un entretien accordé à Source A, le ancien technicien apporte un soutien sans réserve à son successeur Pape Thiaw, estimant que la suspension de cinq matchs infligée à ce dernier est excessivement lourde.

"En tant que premier responsable, il a contesté vigoureusement l'injustice. À ce moment-là, on ne pense pas à la sanction, on pense à son équipe", rappelle Amara Traoré, affirmant que la réaction du sélectionneur sénégalais était avant tout humaine et dictée par le sentiment d'injustice ressenti sur le terrain.

L'ancien sélectionneur pointe également un déséquilibre flagrant dans les sanctions prononcées par la CAF. Il s'étonne que le Sénégal ait été plus lourdement sanctionné que le Maroc, pays organisateur de la compétition, alors que les responsabilités semblent partagées selon lui. "Je pourrais comprendre si le Sénégal et le Maroc avaient les mêmes sanctions, voire plus pour le Maroc. Il y a eu des choses qui ne sont pas catholiques", déclare-t-il avec fermeté.

Cette critique s'inscrit dans un contexte où la suspension de Pape Thiaw a déclenché une vive controverse dans le paysage du football sénégalais. Les cinq matchs de suspension concernent uniquement les éliminatoires de la CAN 2027, sans impact sur la campagne mondiale, comme l'a précisé la Fédération sénégalaise de football.

Malgré ces tensions extra-sportives, Amara Traoré se projette vers l'avenir avec optimisme. Confiant dans la possibilité d'un appel susceptible d'aboutir à un allègement des sanctions, il insiste surtout sur la nécessité de préserver la dynamique victorieuse des Lions. Pour le ancien technicien, l'heure est à la préparation sereine des prochains défis, notamment la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

MS/NDARINFO
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.