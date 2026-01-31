Mamadou Sarr dans le viseur de Chelsea après son excellente CAN

Chelsea réfléchit sérieusement au rappel de Mamadou Sarr, défenseur central sénégalais de 20 ans actuellement prêté au RC Strasbourg, alors que le club londonien peine à finaliser la piste menant à Jérémy Jacquet du Stade Rennais durant ce mercato hivernal.





Selon les informations de RMC, le jeune défenseur sénégalais, titulaire à plusieurs reprises en Ligue 1 cette saison et auteur d'une excellente Coupe d'Afrique des Nations, a disputé 14 rencontres sous les couleurs alsaciennes et affiche une progression remarquée. Ses performances ont attiré l'attention du nouveau manager des Blues, Liam Rosenior, qui recherche un renfort défensif pour consolider la charnière centrale du club, actuellement cinquième de Premier League.





Mamadou Sarr représenterait une solution interne pour Chelsea, d'autant plus crédible que le joueur connaît déjà l'environnement du groupe BlueCo, propriétaire commun de Chelsea et de Strasbourg. Cette familiarité avec la structure pourrait faciliter son intégration rapide au sein de l'équipe londonienne.





Toutefois, le rappel du défenseur sénégalais n'est pas sans condition. Chelsea avait envisagé de compenser son départ en prêtant Aaron Anselmino, récemment rapatrié de Dortmund, au RC Strasbourg. Une proposition finalement refusée par le défenseur argentin, compliquant les discussions entre les différentes parties impliquées dans ce dossier.





Du côté de BlueCo, la position est claire et ferme : pas de retour de Mamadou Sarr à Chelsea sans un remplaçant fiable pour Strasbourg. Cette exigence témoigne de la volonté du groupe de maintenir la compétitivité de son club alsacien, qui ne peut se permettre de perdre un élément devenu important dans sa défense sans compensation adéquate.





Les négociations entre Chelsea et le Stade Rennais pour Jérémy Jacquet n'ayant pas encore abouti, la direction des Blues explore activement d'autres options pour renforcer son secteur défensif. Le dossier Mamadou Sarr s'impose donc comme une alternative sérieuse, même si les conditions posées par BlueCo compliquent sa réalisation.





Les prochaines semaines, marquées par la clôture du mercato hivernal, s'annoncent décisives pour l'avenir du défenseur sénégalais, dont le nom s'invite désormais au cœur des tractations hivernales du football européen.





