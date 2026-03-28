Amical : Ismaïla Sarr fait le break, le Sénégal mène désormais 2-0 face au Pérou

L'ailier sénégalais Ismaïla Sarr a doublé la mise samedi soir au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, permettant aux Lions de la Teranga de mener 2-0 face au Pérou en match amical international. Ce second but intervient peu après l'ouverture du score de Nicolas Jackson, confirmant l'ascendant total des champions d'Afrique sur la rencontre.





Ismaïla Sarr, particulièrement tranchant sur son flanc droit, a profité d'un décalage précis pour tromper le portier péruvien d'une frappe croisée imparable. Selon les informations rapportées par Wiwsport, ce but vient récompenser une domination territoriale constante des hommes de Pape Thiaw, qui étrennent avec brio leur nouvelle tunique à deux étoiles devant leur public.





Le Sénégal semble avoir pris une option définitive sur la victoire dans ce duel intercontinental, affichant une maîtrise technique supérieure et une efficacité redoutable devant le but. La défense péruvienne, déjà mise à mal par la vitesse des attaquants sénégalais, peine à contenir les vagues offensives locales.





Le public de Diamniadio, en liesse, accompagne chaque action des Lions par des chants de célébration alors que la rencontre entre dans sa phase décisive.





MS/Ndarinfo



