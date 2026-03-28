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Amical : La Mauritanie frôle l'exploit contre l'Argentine de Messi

Samedi 28 Mars 2026 - 10:22

Amical : La Mauritanie frôle l'exploit contre l'Argentine de Messi

La sélection nationale de Mauritanie a concédé une défaite honorable (1-0) face à l’Argentine, championne du monde en titre, samedi lors d’un match amical international disputé au Grand Stade de Marrakech. Malgré une prestation tactique de haut vol et plusieurs occasions franches, les Mourabitounes ont cédé en fin de rencontre sur un éclair de génie de l'Albiceleste.
 

Face à une équipe argentine emmenée par ses cadres habituels, les hommes d'Amir Abdou ont fait preuve d'une solidarité défensive exemplaire durant plus de 80 minutes. Portée par un bloc compact et des transitions rapides, la Mauritanie a bousculé les Sud-Américains, se créant les situations les plus dangereuses en première période par l'intermédiaire d'Aboubakary Koita.
 

C'est finalement dans le "money-time" que l'Argentine a trouvé la faille sur une combinaison rapide conclue à l'entrée de la surface, crucifiant un Babacar Niasse pourtant impérial jusque-là. Selon les observateurs présents sur place et relayés par Wiwsport, cette performance confirme la montée en puissance du football mauritanien sur la scène mondiale, à quelques mois des prochaines échéances officielles.


Cette défaite aux allures de victoire morale pour les Mourabitounes témoigne du chemin parcouru par la Mauritanie, désormais capable de rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial. L'Albiceleste, bousculée comme rarement, quitte le Maroc avec un succès étriqué mais précieux pour sa préparation.
 

ms/ndarinfo


 


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