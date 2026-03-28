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Amical : Nicolas Jackson ouvre le score pour le Sénégal sur une offrande d'Ibrahim Mbaye

Samedi 28 Mars 2026 - 17:13

Nicolas Jackson a ouvert le score samedi soir lors du match amical opposant le Sénégal au Pérou au Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. L'attaquant de Chelsea a trouvé le chemin des filets grâce à une passe décisive lumineuse du jeune prodige Ibrahim Mbaye.
 

Le but est intervenu à la suite d'une phase de transition rapide où Mbaye, titularisé sur le flanc de l'attaque, a éliminé deux défenseurs péruviens avant de servir Jackson idéalement placé dans la surface de réparation. Selon les images relayées par le portail SeneNews, l'enchaînement technique entre les deux joueurs a soulevé l'enthousiasme des supporters présents à Diamniadio.
 

Cette réalisation confirme la forme ascendante de Nicolas Jackson en sélection nationale, tout en validant le choix du staff technique d'intégrer Ibrahim Mbaye dans le onze de départ. Les Lions de la Teranga, qui étrennent leur nouveau maillot à deux étoiles, dominent pour l'instant les débats face à une sélection sud-américaine en difficulté.
 

Le match se poursuit dans une ambiance électrique, le Sénégal cherchant à faire le break avant la pause.
 

MS/Ndarinfo
 


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