Arbitrage controversé : la FAF porte plainte contre le Sénégalais Issa Sy après Algérie-Nigeria

La Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement déposé une plainte auprès de la FIFA et de la CAF contre l'arbitrage du match de quart de finale de la CAN 2025 perdu face au Nigeria (0-2), samedi dernier à Marrakech. Cette action judiciaire intervient après une rencontre marquée par des décisions arbitrales très controversées et des incidents post-match impliquant joueurs et officiels.





La FAF dénonce notamment un penalty non sifflé en première période après une main d'un défenseur nigérian, Semi Ajayi, dans sa surface de réparation à la 13e minute. Selon les Algériens, l'arbitre sénégalais Issa Sy n'a pas vérifié cette action avec l'assistance vidéo (VAR), ce qui constitue une irrégularité majeure.



Les Fennecs contestent également les cinq cartons jaunes distribués aux joueurs algériens tout au long du match, jugés excessifs, ainsi que de nombreuses fautes commises par les Nigérians qui n'auraient pas été sanctionnées.





Au-delà des décisions de jeu, la FAF pointe le comportement de l'arbitre sénégalais envers ses joueurs. Selon des sources fédérales citées par le média TSA-Algérie, Issa Sy aurait refusé de serrer la main du joueur algérien Berkane au coup de sifflet final, avant d'aller saluer normalement les joueurs nigérians. Ce geste aurait provoqué la colère des joueurs algériens qui ont encerclé le corps arbitral, obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour éviter un affrontement physique.





De son côté, la Confédération africaine de football (CAF) a ouvert une enquête sur les incidents ayant émaillé la fin du match. Plusieurs joueurs algériens ont poursuivi l'arbitre et ses assistants jusque dans le tunnel menant aux vestiaires. Des échauffourées entre journalistes algériens et marocains dans la zone mixte sont également à l'étude.





Dans son communiqué, la FAF affirme que l'Algérie n'est pas la seule nation lésée par l'arbitrage durant cette CAN 2025, citant les cas du Mali, de la Tanzanie et du Cameroun.



L'équipe d'Algérie, qui nourrissait l'espoir d'affronter le Maroc en demi-finale, a quitté le territoire marocain dimanche soir après son élimination. Le Nigeria affrontera le Maroc pour une place en finale.





MS/NDARINFO



