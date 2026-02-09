32e Ziarra de Tayssirou Assir : L’appel du Khalife pour l'autonomie de la Daara Serigne Mor Diop Ndar

La 32ème édition de la ziarra annuelle de l'Institut Islamique Tayssirou Assir (Daara Serigne Mor Diop Ndar) s'est tenue ce dimanche sous l'égide de l'association des anciens.



À cette occasion, le Khalife Serigne Ahmadoul Khayri DIOP a lancé un appel pressant pour l'autonomie financière de la daara et des mosquées affiliées à travers le pays. Pour concrétiser cette vision, il a exhorté les fidèles à s'investir par le biais du "Wahf" (don de soi et legs pieux).



Un panel thématique sur le Wahf a été organisé en marge de l'événement, qui a également été marqué par la remise du prix Serigne Mor Diop pour le Coran.



MS/NDARINFO



