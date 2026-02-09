Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

32e Ziarra de Tayssirou Assir : L’appel du Khalife pour l'autonomie de la Daara Serigne Mor Diop Ndar

Lundi 9 Février 2026

32e Ziarra de Tayssirou Assir : L’appel du Khalife pour l'autonomie de la Daara Serigne Mor Diop Ndar
La 32ème édition de la ziarra annuelle de l'Institut Islamique Tayssirou Assir (Daara Serigne Mor Diop Ndar) s'est tenue ce dimanche sous l'égide de l'association des anciens.

À cette occasion, le Khalife Serigne Ahmadoul Khayri DIOP a lancé un appel pressant pour l'autonomie financière de la daara et des mosquées affiliées à travers le pays. Pour concrétiser cette vision, il a exhorté les fidèles à s'investir par le biais du "Wahf" (don de soi et legs pieux).

Un panel thématique sur le Wahf a été organisé en marge de l'événement, qui a également été marqué par la remise du prix Serigne Mor Diop pour le Coran.

MS/NDARINFO

 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

5 306 plants et 64 km de verdure : Le plan de la mairie pour rafraîchir Saint-Louis

07/02/2026

Saint-Louis : 797 touristes du rallye Budapest-Bamako accueillis à Diama

04/02/2026

Mamoudou Élimane Kane transforme traumatisme Tabaski en innovation contre vol de bétail

03/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026

Pédophilie et propagation du VIH : le contenu choc de l'enquête qui secoue le Sénégal

07/02/2026

Sommet mondial des gouvernements : Mame Diarra Niang remporte le prix M-Gov Award à Dubaï

06/02/2026
SERVICES
24 HEURES

32e Ziarra de Tayssirou Assir : L’appel du Khalife pour l'autonomie de la Daara Serigne Mor Diop Ndar

09/02/2026

UGB : Le Restaurant universitaire N°2 rouvre ses portes ce lundi à 13h

09/02/2026

Régularisation massive en Espagne : 500 000 migrants concernés, une aubaine pour les Sénégalais

09/02/2026

Alerte au lac de Guiers : le sel grignote les terres et fait chuter la production de patate

09/02/2026

êche artisanale en danger : les révélations de l'UNAPAS sur les "pirates" industriels au Cap-Skirring

09/02/2026

Réforme de l'Acte 4 : Ousmane Sonko annonce un redécoupage et le regroupement de communes

09/02/2026