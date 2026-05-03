Mali : Une base logistique terroriste démantelée à Tombouctou

Les forces armées maliennes ont mené une opération d'envergure dans la région de Tombouctou, aboutissant au démantèlement d'une base logistique appartenant à des groupes terroristes. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte continue pour la sécurisation du territoire et la neutralisation des menaces asymétriques dans le nord du Mali.







L'intervention a permis la saisie d'un matériel important, comprenant des moyens de transport, des stocks de carburant ainsi que divers équipements logistiques essentiels au fonctionnement des cellules terroristes dans la zone. Cette opération porte un coup significatif aux capacités opérationnelles des groupes armés, entravant leur liberté de mouvement et leur capacité de ravitaillement dans cette partie du pays.







Les autorités militaires ont réaffirmé leur détermination à poursuivre ces opérations de ratissage pour protéger les populations civiles et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Le démantèlement de ce point d'appui logistique témoigne de l'intensification des efforts de renseignement et d'intervention fournis par les Famas sur le terrain.





MS/NDARINFO



