Assassinat d'Ali Khamenei : Touba décrète une journée de prière

Vendredi 6 Mars 2026

Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a dépêché jeudi 5 mars 2026 une forte délégation à l’ambassade de la République Islamique d’Iran au Sénégal. Cette visite officielle, conduite par Serigne Cheikh Ahmadou Badawi, était destinée à la signature du registre de condoléances suite aux "attaques préventives" menées par la coalition américano-israélienne, ayant coûté la vie à des centaines de personnes ainsi qu'au Guide suprême iranien, Ali Khamenei.
 

Par la voix de son émissaire, le Khalife a fermement dénoncé cette agression militaire et a formulé des prières pour la victoire de l’Iran.

Dans cet élan de solidarité, Serigne Mountakha Mbacké a décrété une journée de prière nationale ce vendredi 6 mars 2026. Selon le journal Libération, l’ambassadeur d’Iran à Dakar a exprimé sa profonde gratitude face au soutien massif des familles religieuses, de la classe politique et de la société civile sénégalaise.
 

MS/NDARINFO


