Escroquerie au voyage : Comment un réseau utilisait de faux forums pour piéger des candidats

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, ce 27 février 2026, un individu devant le Parquet Financier du Pool Judiciaire Financier pour escroquerie et tentative de trafic de migrants.



L'enquête, déclenchée le 9 février dernier, révèle un système frauduleux basé sur de fausses promesses de voyages vers la France et les États-Unis sous couvert d'événements internationaux. Le suspect aurait notamment extorqué 3 millions de FCFA à une première victime pour une foire fictive à Toulouse, ainsi que 11,5 millions de FCFA à cinq autres plaignants pour un prétendu forum américain.





Le préjudice global est estimé à plus de 100 millions de FCFA, impliquant près d'une centaine de victimes potentielles. Devant les enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir facturé 5 millions de FCFA par candidat, tout en tentant de minimiser le nombre de victimes. Il a également avoué avoir déjà facilité des voyages irréguliers vers les États-Unis par le passé. Face à l'afflux de nouvelles plaintes, une procédure d’extraction est envisagée pour approfondir les investigations.





MS/NDARINFO



