École bombardée à Minab : L'enquête du New York Times pointe la responsabilité américaine

Une enquête du New York Times révèle que le bombardement d'une école à Minab, survenu samedi au premier jour des frappes américano-israéliennes, pourrait être le fait de l'armée américaine. La frappe, qui visait initialement une base navale adjacente des Gardiens de la révolution près du détroit d'Ormuz, a gravement endommagé l'école primaire Shajarah Tayyebeh.



Si les bilans officiels iraniens font état de plus de 150 morts, dont de nombreux enfants, les autorités américaines, par la voix du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, affirment mener une enquête tout en assurant ne jamais cibler de civils.





L'enquête journalistique, appuyée par des images satellites et des vidéos authentifiées, exclut l'hypothèse d'un missile iranien défectueux. Parallèlement, le journal Le Monde a confirmé la présence de nombreuses victimes civiles, dont de jeunes enfants, après avoir analysé des dizaines de clichés et de séquences vidéos du site.



La question centrale des investigations militaires reste de déterminer s'il s'agit d'une erreur de guidage ou d'un ciblage basé sur des renseignements obsolètes.





