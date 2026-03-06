Ross-Béthio : Coup de filet de la gendarmerie, 8 arrestations et saisie de drogue

La Brigade de proximité de Ross-Béthio a démantelé, ce jeudi 5 mars 2026, une bande de malfaiteurs qui sévissait dans le village de Golan Mbayene, commune de Ngnith (département de Dagana). Suite à l’exploitation d’un renseignement précis, les gendarmes ont déployé un important dispositif opérationnel qui a permis de localiser le groupe dans un champ.



L'intervention rapide a abouti à l'interpellation de huit individus, dont six ont été capturés après une tentative de fuite.





Lors de cette opération de bouclage, les éléments de la gendarmerie ont saisi une quantité significative de stupéfiants, notamment un sachet et 41 cornets de chanvre indien. Outre la drogue, divers objets appartenant aux membres de la bande ont été confisqués : ustensiles de cuisine, briquets et gris-gris.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue et seront présentés aux autorités compétentes pour répondre de leurs actes.





MS/NDARINFO



