Cybersécurité : Aïssatou Diop Fall ressort libre de la DSC

La journaliste et directrice de Public.sn, Aïssatou Diop Fall, est ressortie libre ce lundi de son audition dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC).



Convoquée par les limiers de cette unité d'élite de la police nationale, l'animatrice a pu quitter les lieux après avoir été entendue sur les faits qui lui sont reprochés. À l'issue de ce face-à-face, les enquêteurs de la DSC n'ont pas retenu la célèbre présentatrice dans les liens de la prévention. Le dossier n'est cependant pas totalement refermé puisque la procédure a été officiellement transmise aux autorités judiciaires compétentes.





Les éléments recueillis durant l'interrogatoire ont été envoyés directement au parquet de Dakar sous la forme d'un Renseignement judiciaire, selon 2AS Media.



Cette orientation procédurale implique qu'aucune charge immédiate n'a été retenue contre la patronne de 2AS Media, le procureur de la République se réservant le droit d'étudier le dossier ou de demander des investigations complémentaires à la lumière des notes de la DSC. L'évolution de cette affaire reste donc suspendue aux futures décisions du maître des poursuites.





MS/NDARINFO



