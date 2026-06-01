Pikine-Guédiawaye : Le lutteur Ama Baldé placé sous contrôle judiciaire

Présenté ce lundi 1er juin 2026 au juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, le célèbre lutteur Ama Baldé a été officiellement fixé sur son sort judiciaire. Selon les informations exclusives révélées par le média Seneweb, le magistrat instructeur a pris la décision de le placer sous contrôle judiciaire à l'issue de son face-à-face.



Pour cette audition cruciale devant le magistrat, le fils de Falaye Baldé s'est présenté solidement assisté par un pool d'avocats de renom, composé de Maîtres Ciré Clédor Ly, Moussa Sarr, Abdoulaye Tall et Souleymane Soumaré.





Les charges retenues contre l'idole de Pikine restent lourdes : le lutteur a été formellement inculpé pour « association de malfaiteurs, offre et cession de drogue et outrage à agent ».





BD/NDARINFO



