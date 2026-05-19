Trafic et fausse monnaie : la DNLT démantèle un réseau criminel d'escroquerie au visa et de faux monnayage

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré au parquet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, le 15 mai 2026, trois individus. Les mis en cause sont poursuivis pour des faits d'association de malfaiteurs, d'escroquerie au visa, de faux monnayage et de complicité. L’enquête a été ouverte le 12 mai 2026 à la suite de la plainte d'un ressortissant étranger qui accusait le suspect principal de l'avoir grugé d'un montant total de 4 140 000 francs CFA contre la promesse de l'obtention d'un visa Schengen pour la France.





Une mise en scène aux abords des centres de dépôt et des milliards en faux billets

Les investigations policières décrivent un mode opératoire rodé à proximité d'un centre de dépôt officiel de visas à Dakar. Après une rencontre initiale en Gambie, la victime a été invitée dans la capitale sénégalaise où un premier complice a simulé l'oubli de son passeport pour interrompre la procédure légale, tandis qu'un second acolyte l'orientait vers un multiservice mitoyen pour éditer un faux récépissé diplomatique sur ordinateur. Conduite ensuite à bord d'un véhicule pour entrevoir un faux visa apposé sur son document et interdite de le photographier, la victime a versé le reliquat des fonds, soit 2 900 000 francs CFA, avant que le réseau ne lui annonce frauduleusement le vol et la perte de son passeport.





L'interpellation du cerveau présumé par la DNLT et l'exploitation technique de son téléphone portable ont révélé des activités subsidiaires de faux monnayage à grande échelle. Les enquêteurs ont découvert dans l'application WhatsApp des images de valises contenant l'équivalent de deux milliards (2 000 000 000) de faux francs CFA, appartenant à un ressortissant gambien. L'arrestation des deux complices a permis de mettre en lumière des transactions de quatre millions de francs CFA pour l’achat de « mercure » destiné à des pratiques mystiques d'enrichissement.



L'analyse numérique a également mis en évidence une vidéo montrant le suspect principal manipulant 90 000 dollars américains en faux billets. Les investigations se poursuivent activement pour localiser un tiers, de nationalité étrangère, à qui ces devises contrefaites auraient été remises avant sa fuite.





MS/NDARINFO



