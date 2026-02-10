Connectez-vous
Crystal Palace : Ismaïla Sarr confirme sa bonne forme en Angleterre

Mardi 10 Février 2026

Crystal Palace : Ismaïla Sarr confirme sa bonne forme en Angleterre

L'international sénégalais Ismaïla Sarr a marqué un but lors de la rencontre de son équipe, Crystal Palace, en Premier League anglaise.
 

L'ailier sénégalais a joué 88 minutes et a trouvé le chemin des filets, contribuant ainsi à la performance de son équipe. Ses statistiques révèlent une prestation complète avec 34 touches de balle, démontrant son implication constante dans le jeu.
 

Sur le plan défensif, Sarr a remporté 3 duels et effectué 4 récupérations de ballon, montrant son engagement dans les phases défensives. Sa précision technique s'est également illustrée avec un taux de réussite de 76% dans ses passes.
 

Formé à la Génération Foot au Sénégal, Ismaïla Sarr poursuit sa carrière en Angleterre après des passages remarqués à Watford et à d'autres clubs européens. L'international sénégalais est un élément important de Crystal Palace cette saison.
 

Cette performance confirme la forme de l'attaquant sénégalais qui continue de porter haut les couleurs du Sénégal en Premier League, l'un des championnats les plus relevés au monde.
 

MS/NDARINFO
 


