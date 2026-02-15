BAD, ONU, OMS : Ousmane Sonko enchaîne les audiences au sommet de l'UA

DIPLOMATIE | En marge du 39e Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, le Premier ministre Ousmane SONKO a mené un véritable marathon diplomatique entre la nuit du 14 et la journée du 15 février 2026. Le chef du gouvernement a multiplié les audiences avec des partenaires stratégiques, rencontrant notamment la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina J. Mohammed, le président de la BAD, Sidi Ould Tah, ainsi que les présidents d'Angola et de Gambie. Ces échanges, touchant à la santé, au développement durable et à la coopération régionale, marquent une étape clé dans le renforcement de la présence du Sénégal sur l'échiquier international. Plus de détails en premier commentaire 👇



Le Premier ministre Ousmane SONKO a intensifié ses activités diplomatiques dans la capitale éthiopienne pour la clôture du 39e Sommet de l’Union africaine.



Durant cette séquence de 24 heures, le chef du gouvernement a balayé un large spectre de dossiers, allant de l'économie à la santé mondiale. Il a notamment échangé avec Mme Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale de l’ONU, et le Pr Jeffrey Sachs sur les solutions de développement durable.





Le renforcement des liens avec les institutions financières et sanitaires a également été au cœur des discussions lors de ses entretiens avec Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de développement (BAD), et Mohamed Yakub Janabi, directeur Afrique de l’OMS.



Sur le plan bilatéral, Ousmane SONKO a consolidé l'axe Dakar-Banjul avec le vice-président gambien Muhammad B. S. Jallow et s'est entretenu avec le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, affirmant ainsi le leadership diplomatique du Sénégal dans la sous-région et au-delà.





MS/NDARINFO



