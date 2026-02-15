2 séropositifs sur 5 suspects : Les révélations glaçantes de l'enquête sur le réseau "Jules"

JUSTICE | Quatre individus ont été interpellés à Mbacké par la Brigade de Recherches de Touba pour actes contre nature, suite à l’arrestation du cerveau du réseau, un homme de 36 ans surnommé "Jules". Les investigations, marquées par des aveux complets, ont révélé une situation sanitaire alarmante : les tests effectués au centre hospitalier Matlaboul Fawzeyni confirment que deux des cinq suspects, dont le cerveau du réseau, sont porteurs du VIH. Les mis en cause, résidant majoritairement au quartier Mbacké Khéwar, seront déférés ce lundi 16 février devant le procureur de Diourbel, tandis que la gendarmerie poursuit ses recherches pour retrouver d'autres complices identifiés. Plus de détails en premier commentaire 👇



Une vague de psychose s'est emparée de la commune de Mbacké après le démantèlement d'un réseau de mœurs par la Brigade de Recherches (BR) de Touba. L'enquête a permis de mettre hors d'état de nuire cinq individus, dont le cerveau du réseau résidant dans la ville sainte, pour actes contre nature.



Ce dernier, interpellé le 7 février dernier, a reconnu pratiquer l'homosexualité depuis plusieurs années tout en se sachant porteur du VIH. Ses aveux ont mené les enquêteurs vers quatre partenaires habitant Mbacké, exerçant comme tailleur, menuisier ou commerçant.





Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis la saisie de préservatifs et de lubrifiants. Au-delà des faits reprochés, les résultats médicaux communiqués par l'hôpital Matlaboul Fawzeyni confirment que deux membres du groupe sont séropositifs, renforçant l'inquiétude au sein du quartier Mbacké Khéwar où réside la majorité des suspects. Alors qu'un complice est actuellement en fuite vers la Gambie, les cinq hommes arrêtés doivent être présentés ce lundi au procureur Amary Faye près le tribunal de grande instance de Diourbel.





MS/NDARINFO



