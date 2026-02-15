Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

2 séropositifs sur 5 suspects : Les révélations glaçantes de l'enquête sur le réseau "Jules"

Dimanche 15 Février 2026

2 séropositifs sur 5 suspects : Les révélations glaçantes de l'enquête sur le réseau "Jules"

JUSTICE | Quatre individus ont été interpellés à Mbacké par la Brigade de Recherches de Touba pour actes contre nature, suite à l’arrestation du cerveau du réseau, un homme de 36 ans surnommé "Jules". Les investigations, marquées par des aveux complets, ont révélé une situation sanitaire alarmante : les tests effectués au centre hospitalier Matlaboul Fawzeyni confirment que deux des cinq suspects, dont le cerveau du réseau, sont porteurs du VIH. Les mis en cause, résidant majoritairement au quartier Mbacké Khéwar, seront déférés ce lundi 16 février devant le procureur de Diourbel, tandis que la gendarmerie poursuit ses recherches pour retrouver d'autres complices identifiés. Plus de détails en premier commentaire 👇

Une vague de psychose s'est emparée de la commune de Mbacké après le démantèlement d'un réseau de mœurs par la Brigade de Recherches (BR) de Touba. L'enquête a permis de mettre hors d'état de nuire cinq individus, dont le cerveau du réseau résidant dans la ville sainte, pour actes contre nature.

Ce dernier, interpellé le 7 février dernier, a reconnu pratiquer l'homosexualité depuis plusieurs années tout en se sachant porteur du VIH. Ses aveux ont mené les enquêteurs vers quatre partenaires habitant Mbacké, exerçant comme tailleur, menuisier ou commerçant.
 

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects ont permis la saisie de préservatifs et de lubrifiants. Au-delà des faits reprochés, les résultats médicaux communiqués par l'hôpital Matlaboul Fawzeyni confirment que deux membres du groupe sont séropositifs, renforçant l'inquiétude au sein du quartier Mbacké Khéwar où réside la majorité des suspects. Alors qu'un complice est actuellement en fuite vers la Gambie, les cinq hommes arrêtés doivent être présentés ce lundi au procureur Amary Faye près le tribunal de grande instance de Diourbel.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Réforme de l'Acte 4 : Ousmane Sonko annonce un redécoupage et le regroupement de communes

09/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Régularisation massive en Espagne : 500 000 migrants concernés, une aubaine pour les Sénégalais

09/02/2026

Drame à Barkédji : 5 morts et plusieurs blessés graves dans un accident sur l'axe Linguère-Matam

08/02/2026
SERVICES
24 HEURES

2 séropositifs sur 5 suspects : Les révélations glaçantes de l'enquête sur le réseau "Jules"

15/02/2026

Xi Jinping annonce la suppression des droits de douane pour 53 pays africains

15/02/2026

Dissimulée sous du mil : L'incroyable traque de la drogue à travers les pistes de Mbour

15/02/2026

Drame à Ndamatou : comment le certificat médical a confondu le bourreau de la petite de 11 ans

15/02/2026

Transformation locale : Le Sénégal lance sa raffinerie d'or stratégique à Diamniadio

15/02/2026

Onze moteurs de dernière génération pour booster la formation mécanique à Diamniadio

15/02/2026