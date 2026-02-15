OMVS : Le modèle de 4 pays africains cité en exemple par Aminata Touré au MSC

À l'occasion de la prestigieuse Conférence internationale sur la Sécurité de Munich, Aminata Touré a porté la voix du Sénégal sur la scène mondiale.



Lors d'un panel consacré à la géopolitique de l'eau, l'ancienne Première ministre a souligné le risque croissant de conflits locaux et géopolitiques découlant du partage des ressources en eau douce. Face au stress hydrique accentué par les changements climatiques, elle a plaidé pour une coopération multilatérale renforcée.





Le Haut représentant du Chef de l’État a particulièrement mis en exergue l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Créée en 1972 par le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et le Mali, cette institution est, selon elle, la preuve concrète que l'intégration régionale permet de transformer des sources potentielles de conflit en opportunités de développement durable.



« Lorsque l’Afrique se regroupe pour la défense de ses propres intérêts, elle gagne », a-t-elle martelé, érigeant l'unité africaine en bouclier contre la pauvreté et l'insécurité.





MS/NDARINFO



