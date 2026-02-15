Connectez-vous
Saint-Louis : IMSEC remet 250 millions au groupement féminin Jappal Ma Japp de Ngallele

Dimanche 15 Février 2026

L'Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Épargne et de Crédit (U-IMSEC) a remis hier samedi un chèque de 250 millions de francs CFA à Khady Wade Yade, présidente du groupement de femmes Jappal Ma Japp de Ngallele et présidente du réseau IMSEC à Saint-Louis. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire Amadou Mansour Faye.


Ce financement récompense la discipline financière exemplaire du groupement, dont les membres ont respecté scrupuleusement leurs engagements de remboursement. "À travers ce geste de confiance, IMSEC ne m'a pas rendu à moi seulement, mais à toutes les membres du groupement Jappal Ma Japp de Ngallele. Si nous n'avions pas respecté les termes de remboursement de ces financements, nous ne recevions pas cette somme", a déclaré Khady Wade.
 

 "Nous sommes actuellement à un million par femme. Les femmes sont braves et courageuses", a-t-elle affirmé, lançant un appel à ses paires. "J'invite les femmes à faire preuve d'engagement et de travail en ne minimisant aucune activité", a-t-elle ajouté.
 

Mor Khoulé, directeur de l'IMSEC, a expliqué que cette remise s'inscrit dans une tournée menée dans la zone nord du pays. "Nous sommes en tournée dans le nord et nous avons tenu à poser cet acte. Le réseau de Khady Wade est très organisé et nous voulons les appuyer à continuer dans ce sillage", a-t-il indiqué.
 

Cette remise de fonds illustre le dynamisme des femmes de Ngallele dans le tissu économique local de Saint-Louis. Le groupement Jappal Ma Japp, dont le nom wolof signifie "attrape ce que tu attraperas", incarne la philosophie de la persévérance et de l'entraide féminine. Ce rajout de financement témoigne de l'ancrage local de l'institution mutualiste et de sa volonté de soutenir les initiatives féminines dans la région de Saint-Louis.
 



