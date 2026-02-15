Connectez-vous
Accident sur l'axe Louga-Saint-Louis : Deux morts et un conducteur en garde à vue

Dimanche 15 Février 2026

Accident sur l'axe Louga-Saint-Louis : Deux morts et un conducteur en garde à vue

La route a encore tué sur l'axe Louga-Saint-Louis, plongeant une famille dans une profonde douleur. Ce samedi soir, aux environs de 21 heures, un véhicule particulier de type Peugeot 405, immatriculé AA 331 NC, a percuté deux piétons au niveau du village de Diélérou.

Le choc a été d'une violence extrême : Fama Mbodj, âgée de 28 ans et en état de grossesse, n'a pas survécu à ses blessures et a rendu l'âme sur les lieux de l'accident.
 

La seconde victime, Ibra Niang, a été secourue dans un état critique par les sapeurs-pompiers et transportée d'urgence vers l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Malgré les efforts des médecins, il a succombé peu après son admission.

Le chauffeur mis en cause, qui avait tenté d'échapper à ses responsabilités en prenant la fuite après la collision, a finalement été arrêté par les éléments de la gendarmerie. Ce nouveau drame remet brutalement sur le tapis l'épineuse question de la sécurité routière et de la vitesse excessive sur cet axe stratégique.
 

MS/NDARINFO
 


