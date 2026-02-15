Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Traque à Saly : Comment le 13e suspect du réseau de Keur Massar a été piégé par la technologie

Dimanche 15 Février 2026

Le coup de filet de la gendarmerie dans l'affaire des mœurs qui secoue Keur Massar se poursuit. Après l'arrestation de 12 individus, dont des personnalités comme Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, les enquêteurs de la Brigade de Recherches ont réussi à appréhender un 13e suspect en cavale.

I.M. Seck, un commerçant qui avait réussi à quitter Dakar pour se terrer à Saly après les premières interpellations, a été rattrapé par les gendarmes.
 

L'opération a été rendue possible grâce à une délégation judiciaire et l'usage de moyens technologiques avancés. Les éléments de la BR de Saly, sollicités par leurs collègues de Keur Massar, ont localisé et cueilli le suspect dans son refuge sur la Petite-Côte. I.M. Seck a été immédiatement transféré vers Keur Massar pour être confronté aux autres membres du réseau présumé.

Cette nouvelle arrestation confirme la détermination des forces de défense et de sécurité à démanteler l'intégralité des ramifications de ce dossier.

MS
 


